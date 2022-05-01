غازبروم: تصدير الغاز الروسى إلى الصين ينمو بنسبة 60%

وفى بيان لها، قالت الشركة الروسية: "صادرات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب (قوة سيبيريا) تتزايد بموجب عقد ثنائى طويل الأجل بين شركة (غازبروم) وشركة (CNPC) الصينية"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وأضافت الشركة: "يتجاوز حجم عمليات التسليم فى الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 نفس الفترة من العام الماضى بنحو 60%".
ويتم توريد الغاز الروسى إلى الصين عبر خط أنابيب "باور أوف سيبيريا"، وقد بدأت عمليات التسليم عبر خطوط الأنابيب فى نهاية عام 2019، وفى عام 2020، بلغت 4.1 مليار متر مكعب.
ومن المخطط أن تزيد روسيا حجم عمليات تصدير الغاز إلى الصين سنويًا حتى الوصول إلى السعة السنوية للتصميم، البالغة 38 مليار متر مكعب سنويا، بحلول عام 2025، وبموجب الاتفاقية الجديدة التى تم توقيعها فى فبراير الماضى، يمكن أن تصل الطاقة الإجمالية للشحنات إلى الصين عبر طريق "الشرق الأقصى" إلى 48 مليار متر مكعب سنويا.
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