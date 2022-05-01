عاجل- القوات الروسية تشن 19 غارة فى لوجانسك

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن هايداى قوله "صمدت سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك أمام ستة قذائف مدفعية ضخمة لكل منهما، وصمدت كل من روبيزنى وبوباسينيانشينا أمام ثلاث قذائف لكل منهما، ونتيجة لذلك، أصبح 12 منزلاً غير صالح للسكن، خمسة منهم عبارة عن مبان شاهقة فى سيفيرودونتسك، واثنان آخران فى روبيزنى كما أضرمت النيران فى منزلين خاصين فى هذه المدينة، وفى كوميشوفاس، تم تدمير مبنى مجلس القرية ومدرسة ومبنى سكنى كما تم قطع خط أنابيب غاز فى ليسيتشانسك".
ومن جانبه، أفاد رئيس بلدية سيفيرودونيتسك أولكسندر ستريوك، بأن كثافة القصف تتزايد، وتحاول القوات الروسية فقط حرق المدينة فى الساحات، ما يصل إلى 10 % من السكان ما زالوا فى المدينة.
كما أضاف أن الاتصالات فى المدينة متضررة قائلا "لا يزال الوضع فى المدينة متوتراً وصعباً. القصف يسمع فى الليل وفى الصباح الباكر، لا يتوقف، الاتصالات متضررة وفى حالة حرجة، نحاول صيانتها، لكن بعد كل قصف هناك مشاكل جديدة ".
وفى المناطق الجديدة من المدينة، تم تدمير أنظمة التدفئة والمياه والكهرباء هناك.
يذكر أنه فى وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير الماضي، اقتحمت القوات الروسية أوكرانيا حيث قصفت أولاً منشآت عسكرية، ثم المدن السلمية، وعلى وجه الخصوص كييف، تشيرنيهيف، ماريوبول، خاركوف، خيرسون وزيتومير.
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