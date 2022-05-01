عمل اللحمة كباب حلة وسلطة الطحينة البيضاء والأرز الأبيض لأحلى وجبة شهية

طريقة عمل اللحمة كباب حلة وسلطة الطحينة البيضاء كلمات تبحث عنها العديد من السيدات خلال الأيام الأخيرة، حيث تعد هذه الأكلة من الأكلات الأكثر تميزًا وشعبية، بالإضافة إلى أنها تحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي تضيفها للجسم وتبني عضلاتهم، وتعطي الأطفال المعادن، بالإضافة إلى أنها من المأكولات التي يحبها العديد من الأطفال والكبار ومن الوصفات التي لا يختلف على طعمها أحد، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل اللحمة كباب حلة وسلطة الطحينة البيضاء في المنزل بخطوات سهلة الصنع وبمكونات اقتصادية ومتوفرة في جميع أنحاء العالم فتابعونا.

مكونات عمل اللحمة كباب الحلة

نصف كيلو من اللحمة المقطعة على شكل مكعبات.

بصلة مفرومة.

بهارات لحمة.

رشة من الملح.

فلفل أسود.

فلفل أخضر.

ملعقة صغيرة من السمن البلدي.

طريقة تحضير كباب الحلة

نقدم إليكم طريقة مفصلة لتحضير اللحمة كباب حلة وهي كالتالي:

احضر وعاء على النار وضعي ملعقة صغيرة من السمن وبعد أن تسخن ضعي البصل يتشوح.

قومي بوضع قطع اللحمة المقطعة على شكل مكعبات مع البصل واستمري في الخلط.

عند تغير لون اللحمة للون الداكن ضع الماء الساخن واتركيها تغلي حتي تنضج اللحمة.

نقوم بفصل اللحمة عن الشربة ونضع التتبيلات ونغطي الوعاء على النار لمدة خمس دقائق ويقدم بعد النضج مع الارز والسلطة الطحينة البيضاء.

طريقة عمل الأزر الأبيض مع كباب الحلة

نصف كيلو من الأرز الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من السمن أو الزيت.

رشة من الملح.

مغرفة من شربة الدجاج.

طريقة تحضير الأرز الأبيض

يمكنكم الان تحضير الأرز الأبيض من خلال النقاط التالية:

قومي بوضع إناء على النار به بعض الزيت ثم ضعي الأرز الأبيض ويقلب جيدا

ضعي مغرفة الشوربة بالدجاج ورشة من الملح واتركيه على نار هادئة حتي ينضج.

مكونات سلطة الطحينة البيضاء

يمكن عمل سلطة الطحينة البيضاء من خلال شراء المكونات التالية وهي:

نصف كوب من الطحينة البيضاء.

عدد اثنين فص من الثوم المطحون.

ربع كوب من الماء الساخن.

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة ملح.

طريقة تحضير سلطة الطحينة البيضاء مع كباب الحلة

نقدم إليكم طريقة عمل سلطة الطحينة البيضاء في المنزل بخطوات سهلة وهي كالتالي: