عاجل- مقتل شخص وإصابة 6 آخرين فى تحطم مروحية وسط روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية، قال مصدر فى الطوارئ الروسية: "قتل شخص وأصيب آخر جراء تحطم مروحية "مى-8" فى مطار موجوتشى"، مضيفًا أن النار اشتعلت داخل المروحية لحظة سقوطها على الأرض، مشيرًا إلى أن المروحية دمرت بالكامل.
فيما أشارت المعلومات التمهيدية إلى أن المروحية المنكوبة تملكها شركة "موست أفيا" الجوية الخاصة، وكان على متنها 15 شخصًا. كما أكدت المصادر إصابة 6 أشخاص.
وقالت المصادر الروسية: "توجد الآن روايتان رئيسيتان لأسباب الحادث، وهما خطأ الطاقم وتعطل المعدات"، وهو ما أكدته وزارة الطوارئ الروسية.
وأضافت الوزارة: "فى الساعة 11:15 بتوقيت موسكو تلقى مركز إدارة الأزمات التابع للمديرية الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية بإقليم زابايكالسكى بلاغا حول تحطم مروحية من طراز "مى-8" تلاه اندلاع حريق فى مطار موجوتشى. ويجرى تحديد أسباب الحادث".
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