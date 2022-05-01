الاحتلال الإسرائيلى يفرض إغلاقا شاملا على الضفة ومعابر غزة

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، أنها تفرض إغلاقًا شاملاً على الضفة الغربية، وأغلقت المعابر الحدودية مع قطاع غزة، خلال فترة الأعياد القادمة فى الدولة العبرية، بزعم دواع أمنية.





وفى تغريدة عبر "تويتر"، اليوم، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، أفيخاى أدرعى، إن هذا الإجراء يأتى "بناء على تقييم الوضع الأمنى وتوجيهات المستوى السياسى"، موضحًا أنه يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة الثالثة مساء من الثلاثاء القادم، الثالث من مايو، وسيتم إلغاؤه يوم الجمعة، السادس من مايو، "وفق تقييم الوضع الأمنى". وتابع أن السلطات الإسرائيلية ستسمح خلال فترة الإغلاق بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية بناء على موافقة "منسق أعمال الحكومة فى المناطق" المعنى بتنسيق الشؤون المدنية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

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