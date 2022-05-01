نداء عاجل من حاكم خاركيف لسكان المدينة

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت اليوم الأحد، نجاح قواتها فى إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين فوق خاركيف، كما أكدت تدمير مدرج مطار أوديسا، ومخازن أسلحة قدمت من الولايات المتحدة ودول أووربية بصواريخ عالية الدقة.

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