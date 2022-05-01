عاجل- أول تعليق من رئيسة النواب الأمريكى بعد زيارتها لكييف

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قد استقبل رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، اليوم الأحد، فى العاصمة كييف، لبحث التدخل الروسى فى أوكرانيا.

وشدد الرئيس الأوكرانى - خلال الاجتماع - على أهمية خطاب الرئيس الأمريكى جو بايدن أمام الكونجرس لتقديم مساعدة مالية لأوكرانيا بمبلغ 33 مليار دولار.

ومن جانبها، نقلت بيلوسى تحيات الكونجرس والشعب الأمريكى إلى رئيس أوكرانيا، موضحة أن أوكرانيا اليوم تناضل ببطولة من أجل الحرية، والولايات المتحدة مستعدة للمساعدة حتى ينتهى هذا الصراع.