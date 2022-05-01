برنامج الأغذية العالمية: ملايين الأطنان من الحبوب محتجزة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - حذرت الامم المتحدة، اليوم الأحد، من أثار خطيرة للحرب فى أوكرانيا على قدرتها على توصيل المساعدات الأغذية اللازمة بصورة عاجلة للدول حول العالم، حيث أن معظمها محتجز فى الموانئ الأوكرانية.





وفى تصريحات إعلامية، قال مدير برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة فى ألمانيا، مارتن فريك: "حاليا، هناك نحو 4.5 مليون طنا من الحبوب محتجزة فى الموانئ الأوكرانية وعلى متن سفن ولايمكن استخدامها". ومنذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير، أصبح استيراد الأغذية صعبًا للغاية، حيث لا يمكن الوصول لموانئ أوكرانيا التى تعد من أهم منتجى القمح فى العالم، إضافة إلى كونها أكبر منتج للذرة.

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