نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزول الضمان الاجتماعي الدفعة الجديدة لشهر شوال 1443 hrsd.gov.sa وطريقة الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي الدفعة الجديدة لشهر شوال تعد هذه كلمات التي يبحث عنها مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي في المملكة الذين وصل عددهم إلي حوالي 12 مليون سواء من النظام القديم أو الحديث، وتسعي المملكة العربية السعودية على صرف المعاش للدفعة الجديدة في اقرب وقت، كما سيضطر المستفيدون من الضمان في المملكة إلى الإنفاق في الأيام المقبلة قبل العيد حتي يتم صرف المعاش، كما يترقب المستفيدون بفارغ الصبر سماع أي أخبار عن موعد صرف المعاش، وفي هذا المقال سنقدم ليكم كافة الأخبار الحصرية التي أعلنت عنها وزارة التضامن بخصوص هذا الموضوع فتابعوا قراءة ما يلي.

معاش الضمان الاجتماعي الدفعة الجديدة

يختلف هذا العام عن الأعوام السابقة حيث أصدر وزير التضامن الاجتماعي في المملكة العربية السعودية اللوائح الخاصة بتوزيع معاش الضمان الاجتماعي الملكي للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي للدفعة الجديدة، حيث أن نظام الضمان الجديد هو دعم اجتماعي مطور حديث، وهذا النظام يقدمه الملك سلمان لجميع المستحقين للدعم المادي وجعل مستوي معيشتهم جيد، وكما يصرف هذا المعاش لعدد من الفئات من المواطنين وليس أي مواطن له الحق على الحصول عليه وهذا هو ما أعلنت عنه وزارة التضامن.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي شهر شوال 1443

وبناءً على ما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية أن بداية صرف المعاش الاجتماعي لجميع المواطنين المستحقين سيكون في 2 مايو 2022 والذي يوافق 1 من شهر شوال، وهو سيكون قي عيد الفطر المبارك وهذا الموعد المحدد من خلال وزارة الموارد تبعا للخطة الموضوعة من قبل حتى يستطيع المستحقين شراء جميع احتياجاتهم في عيد الفطر داخل المملكة العربية السعودية.

طريقة الاستعلام عن موعد صرف معاش الضمان لشهر مايو 2022

وضعت وزارة الموارد البشرية موقع مخصص للاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي داخل المملكة ويمكنك اتباع الخطوات التالية لتحصل على جميع استفساراتك ولابد من اتباع النقاط التالية بدقة: