نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية والكويت والإمارات ومصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة العيد 2022 في السعودية والكويت والإمارات، هذا ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص من الدول العربية منها مصر والسعودية وتونس والمغرب والجزائر والإمارات وسوريا واليمن وليبيا والعراق وغيرهم من باقي الدول العربية، وهذا تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث أن الكثير من المواطنين والمقيمين داخل الدول العربية يبدأ في التجهيزات والاستعداد لهذا اليوم المبارك الذي ينتظره الجميع، والآن من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 للكثير من الدول العربية.

موعد صلاة العيد في السعودية والكويت والإمارات

موعد صلاة العيد بالسعودية

سوف تبدأ صلاة العيد بالسعودية في تمام الساعة 5.53 صباحا على حسب التوقيت المحلي للدولة مع مراعاة فرق التوقيت بين محافظة وأخرى.

موعد صلاة العيد في الإمارات

سوف تقام أيضًا صلاة العيد في الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 5.43 صباحا، وذلك مع مراعاة أيضًا فروق التوقيت بين المناطق المختلفة في الإمارات.

موعد صلاة العيد بالكويت

بينما تكون موعد صلاة العيد في الكويت في تمام الساعة 5.4 صباحا على حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

موعد صلاة العيد في مصر

سوف تكون صلاة العيد في جمهورية مصر العربية في تمام الساعة 5.63 صباحا على حسب التوقيت المحلي للدولة مع مراعاة فرق التوقيت من محافظة إلى أخرى.

متى أول أيام عيد الفطر المبارك 2022

بعد البحث الدقيق من قبل الجهات المسؤولة فسوف يكون عيد الفطر المبارك 2022 هو أول يوم من شهر شوال 1443 الموافق 2 من مايو 2022 في جميع الدول العربية، وسوف نقدم لكم مواعيد صلاة عيد الفطر في بعض الدول العربية، ومنها الآتي: