خلال 24 ساعة.. الجزائر تسجل إصابة واحدة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية - فى بيان أن العدد الإجمالى لحالات الإصابات وصل إلى 265 ألفا و780 حالة، فيما بات العدد الإجمالى للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و355 شخصا، فيما استقر العدد الإجمالى للوفيات عند 6 آلاف و875 حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية.