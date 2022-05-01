عاجل- الدفاع الروسية: دمرنا مدرج مطار أوديسا ومخازن أسلحة أمريكية وأوروبية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قالت الدفاع الروسية إنها استخدمت صواريخ عالية الدقة لتدمير الأهداف الأوكرانية. وكان الجيش الروسى أعلن، اليوم الأحد، سيطرته على منطقة خيرسون بأكملها فى جنوب أوكرانيا، وجزء من منطقة زابوروجيه المجاورة لبحر آزوف، حيث تم تشكيل إدارات عسكرية-مدنية فى هذه المناطق، وبدأ فيها بث القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية.

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