جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس النواب الروسى فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأحد، أنه يتعين على روسيا الرد على مصادرة الدول الغربية للممتلكات وتجميد الاحتياطيات من خلال مصادرة الأصول التجارية للدول غير الصديقة الممثلة على الأراضى الروسية.





وقال فى تصريح نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "فى هذا الصدد، من الصواب الرد على شركة تقع على الأراضى الروسية، يكون أصحابها من دول غير صديقة تُتخذ فيها مثل هذه القرارات [العقوبات المالية] ومصادرة أصولهم". وأضاف: بل ويمكن استخدام عائدات بيع الأصول من أجل تنمية بلدنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- رئيس الدوما يعلق على مصادرة الدول الغربية للممتلكات الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.