نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20,000 فوري للسعودي والمقيم وكذلك بدون كفيل في المقال التالي
متوفر منتج تمويلي جديد ذات مبلغ مالى يتناسب مع احتياجات المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية فتوفر لهم شركة اليسر للتمويل بالسعودية تمويل شخصي فوري لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن فيستطيع المواطن السعودي الحصول على تمويل يبلغ قيمة إلى 20,000 ريال كما يستطيع الغير سعودي الحصول على تمويل يبلغ قيمة إلى 10,000 ريال وهو ما سوف نتحدث عنه من خلال السطور القليلة القادمة.
20,000 فوري للسعودي والمقيم عبر شركة اليسر للتمويل
يبحث العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين عن أفضل العروض التمويلية الميسرة والمرنة ذات المبالغ المالية التى تناسب العملاء فتقدم الآن شركة اليسر للتمويل التمويل الشخصي الأصغر الذى يتميز بالعديد من المزايا وهي
- من مزايا التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر أنه لا يوجد تعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.
- كذلك يتميز التمويل الشخصي الأصغر بأنه يمكن الحصول عليه لكل من السعوديين وأيضاً المقيمين.
- السعوديين يحصلون على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 20,000 ريال سعودي دون الحاجة إلى كفيل.
- كما يحصل العملاء المقيمين على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 10,000 ريال سعودي وأيضاً دون الحاجة إلى كفيل.
- كما أن التمويل الشخصي الأصغر من اليسر متاح بالتقسيط على فترة زمنية ربما تصل إلى 36 شهر.
- أيضاً من أهم مزايا التمويل الشخصي الأصغر أنه ليس له أى أجور وكالة.
- التمويل الشخصي الأصغر أيضاً لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية عند طلب التمويل.
شروط التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر
من أهم المزايا التي يوفرها التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر أنه متوافق مع ضوابط الإسلام بالسعودية كما أنه متاح للسعودي والمقيم ولا يحتاج إلى كفيل ولكن وضعت شركة اليسر للتمويل مجموعة من الشروط الواجب توافرها وهي
- المواطن السعودي وأيضاً المقيم لابد أن يكون عمره لا يقل عن 22 عام ولا يتجاوز 60 عام.
- كما لابد أيضاً أن يكون السعودي وكذلك المقيم لديهم مصدر دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.
- كذلك لابد أن يكون السعودي وأيضاً المقيم على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر عند طلب التمويل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 20,000 فوري للسعودي والمقيم وكذلك بدون كفيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.