20,000 فوري للسعودي والمقيم وكذلك بدون كفيل

متوفر منتج تمويلي جديد ذات مبلغ مالى يتناسب مع احتياجات المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية فتوفر لهم شركة اليسر للتمويل بالسعودية تمويل شخصي فوري لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن فيستطيع المواطن السعودي الحصول على تمويل يبلغ قيمة إلى 20,000 ريال كما يستطيع الغير سعودي الحصول على تمويل يبلغ قيمة إلى 10,000 ريال وهو ما سوف نتحدث عنه من خلال السطور القليلة القادمة.

20,000 فوري للسعودي والمقيم عبر شركة اليسر للتمويل

يبحث العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين عن أفضل العروض التمويلية الميسرة والمرنة ذات المبالغ المالية التى تناسب العملاء فتقدم الآن شركة اليسر للتمويل التمويل الشخصي الأصغر الذى يتميز بالعديد من المزايا وهي

من مزايا التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر أنه لا يوجد تعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي الأصغر بأنه يمكن الحصول عليه لكل من السعوديين وأيضاً المقيمين.

السعوديين يحصلون على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 20,000 ريال سعودي دون الحاجة إلى كفيل.

كما يحصل العملاء المقيمين على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 10,000 ريال سعودي وأيضاً دون الحاجة إلى كفيل.

كما أن التمويل الشخصي الأصغر من اليسر متاح بالتقسيط على فترة زمنية ربما تصل إلى 36 شهر.

أيضاً من أهم مزايا التمويل الشخصي الأصغر أنه ليس له أى أجور وكالة.

التمويل الشخصي الأصغر أيضاً لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية عند طلب التمويل.

شروط التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر

من أهم المزايا التي يوفرها التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر أنه متوافق مع ضوابط الإسلام بالسعودية كما أنه متاح للسعودي والمقيم ولا يحتاج إلى كفيل ولكن وضعت شركة اليسر للتمويل مجموعة من الشروط الواجب توافرها وهي