روسيا تتهم أوكرانيا بقصف مدنيين في خيرسون

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 11:22 صباحاً - قالت روسيا، اليوم الأحد، إن قصفا أوكرانيا تسبب في سقوط قتلى ومصابين في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، بينما استهدفت روسيا مناطق بالجنوب والشرق بضربات صاروخية، وجرى إجلاء بعض المدنيين من مصنع للصلب في ماريوبول المحاصرة.

وحولت موسكو تركيزها إلى جنوب وشرق أوكرانيا بعد أن أخفقت في السيطرة على العاصمة كييف في هجوم مستمر منذ تسعة أسابيع تسبب في تدمير مدن وقتل آلاف المدنيين وأجبر أكثر من خمسة ملايين على الفرار من البلاد.

وسيطرت القوات الروسية على خيرسون وهو ما أعطاها موطئ قدم على بعد مئة كيلومتر فقط إلى الشمال من شبه جزيرة القرم التي ضمتها من أوكرانيا كما أنها احتلت أغلب ماريوبول، الميناء الاستراتيجي الشرقي المطل على بحر آزوف.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية بقصف مدرسة وحضانة ومقبرة في قريتين في منطقة خيرسون وفقا لما نقلته وكالة الإعلام الروسية يوم الأحد.

ولم تقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل. ولم يرد بعد رد من أوكرانيا على التقرير الذي لم يتسن لرويترز التحقق منه بصورة مستقلة.

لكن الجيش الأوكراني قال في إفادة، الأحد، إن القوات الروسية تحاول شق طريقها لتتجاوز الحدود الإدارية لخيرسون وتمهد الطريق لشن هجمات على مدينتي ميكولاييف وكريفي ريه.

فيما أعلنت المخابرات العسكرية البريطانية، في تحديث نشرته على تويتر، أن من شأن سيطرة روسيا على خيرسون أن تساعدها في الحفاظ على مكاسب حققتها إلى الشمال وإلى الغرب وأن تعزز سيطرتها على شبه جزيرة القرم.

وأعلنت روسيا تحقيق النصر في ماريوبول في 21 أبريل/نيسان على الرغم من تحصن مئات الجنود الأوكرانيين والمدنيين في مصنع آزوفستال للصلب.

وحثت الأمم المتحدة على التوصل لاتفاق لإجلائهم. وقال مقاتل أوكراني من داخل المصنع يوم السبت إن نحو 20 امرأة وطفلا تمكنوا من الخروج.

ولم يصدر تعليق عن روسيا أو الأمم المتحدة عن عملية الإجلاء. ويقول مسؤولون أوكرانيون إن المئات لا يزالون داخل مصنع الصلب.