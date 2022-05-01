عون يتعهد بحماية العمال ونقل اقتصاد لبنان من ريعى إلى منتج

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام"، قال عون، بمناسبة عيد العمال: "من قلب الظروف الصعبة التى نعانى منها، تحية تقدير إلى كل عامل لبنانى، على جهد كل يوم من أجل كسب لقمة العيش بالبذل الشريف"، متعهدًا بمواصلة العمل لإنهاء الأزمات.
وأضاف: "عهدى للبنانيين والعمال منهم، مواصلة العمل لكى تتبدد غيوم الأزمات الناتجة عن تراكمات سنوات، دفع عمال لبنان أثمانها الباهظة، فتعود إليهم كرامة المساهمة الأبرز بنقل لبنان من اقتصاد ريعى إلى اقتصاد منتج يجذِّر أبناء وطننا فى أرضهم كما فى طموحات مستقبل واعد".
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