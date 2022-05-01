سول تعلن موعد استئناف عمل سفارة بلادها فى كييف

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم - أن السفارة ستقوم بمهامها لحماية الجالية الكورية فى الخارج والقيام بالأعمال الدبلوماسية عبر التنسيق الوثيق مع الحكومة الأوكرانية. وأشار البيان إلى أن السفارة الكورية الجنوبية فى كييف تخطط لاستئناف العمل ابتداء من يوم الغد، حيث سيعود أعضاؤها تدريجيا إلى مقر السفارة فى العاصمة حسب الأوضاع.

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