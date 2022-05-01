مستشار القرم: أوكرانيا قطعت جميع أنواع الاتصالات عن منطقة خيرسون

جدة - نرمين السيد - قال مستشار رئيس القرم لشؤون السياسة المعلوماتية، أوليج كريوتشكوف، إن أوكرانيا فصلت منطقة خيرسون عن الاتصالات المحمولة والإنترنت، معتبرًا أنها تخلت بذلك عن هذه المنطقة.





وفى تصريحات لوكالة "نوفوستى" الروسية، قال كريوتشكوف: "فصلت أوكرانيا منطقة خيرسون عن الاتصالات المحمولة والإنترنت، وتخلت عن هذه الأراضى بتحد. والآن ستتوقف عن دفع معاشات التقاعد والمساعدات المالية وكذلك الوفاء بالتزاماتها المصرفية، وهى فى الواقع تسرق الناس مثلما عملت إزاء السكان فى دونباس وشبه جزيرة القرم. وهذا هو أسلوب تصرفاتها". وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، اعتبر كريوتشكوف أن هذا السلوك الأوكرانى تخريب سيسرع اندماج المناطق المحررة فى جنوب أوكرانيا مع روسيا. وأعلن الجيش الروسى، اليوم الأحد، سيطرته على منطقة خيرسون بأكملها فى جنوب أوكرانيا، وجزء من منطقة زابوروجيه المجاورة لبحر آزوف، حيث تم تشكيل إدارات عسكرية-مدنية فى هذه المناطق، وبدأ فيها بث القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية.

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