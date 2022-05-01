الأمن الوطنى يعلن تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات فى العراق

جدة - نرمين السيد - كشف جهاز الأمن الوطنى العراقى، أمس السبت، عن تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات فى بغداد وتوقيف 10 أشخاص على خلفية العملية، بينهم 5 من جنسيات عربية، إضافة إلى ضبط أكثر من 6 ملايين حبة من الكبتاجون.





وفى بيان عبر "تويتر"، قال جهاز الأمن الوطنى العراقى، إن مفارزه تمكنت من "تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المواد المخدرة، تتكونان من عشرة أفراد من جنسيات عربية وعراقية".

وأشار البيان إلى أنه تم "ضبط مستودع كبير لخزن المواد المخدرة يقع جنوب غربى العاصمة بغداد، إذ ضبط بداخله ما يقرب من الستة ملايين و200 ألف حبة، وهو ما يقدّر بطن من السموم المخدرة كانت معبأة بطريقة مبتكرة".

وأضاف البيان أن الشبكة الأولى تضم "أربعة متهمين من جنسيات عربية يعملون على إعادة تفريغ تلك الحبوب وبيعها"، لافتًا إلى أنه تم اعتقال 3 عراقيين بناء على "اعترافات" الأربعة الآخرين.

فيما تضم الشبكة الثانية متهمًا عربى الجنسية، تم القبض عليه وبحوزته 6 كيلو جرام من مادة الحشيش، فيما تمّ توقيف شخصين إضافيين ضمن الشبكة، لم يحدد جنسيتهما.

وذكر البيان أن المتهمين جميعاً اعترفوا "بارتباطهم بشبكات دولية لتجارة المخدرات وإدخالها إلى العراق".

وعززت القوات الأمنية عملياتها فى ملاحقة تجار المخدرات فى الآونة الأخيرة، وتعلن بشكل شبه يومى وضع اليد على كميات من المخدرات وتوقيف العديد من المهربين.

وبحسب "فرانس برس"، قالت مصادر إن القوات الأمنية العراقية أوقفت 18 تاجر مخدرات فى محافظة الأنبار الحدودية مع السعودية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2022.