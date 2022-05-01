عاجل- استطلاع يابانى يكشف مفاجأة صادمة حول ارتفاع الأسعار

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الأحد، أنه فى استطلاع أجرته شركة "تيكوكو داتا بنك" للإحصاءات الائتمانية شمل 1855 شركة فى اليابان وأجرى أوائل أبريل الماضى، قالت 43.2% من الشركات إنها رفعت الأسعار هذا الشهر أو تخطط للقيام بذلك بحلول نهاية مارس من عام 2023 المقبل.
وأضافت الشركة، أنه عند دمج الشركات التى رفعت الأسعار بالفعل بين أكتوبر ومارس الماضيين، تصل النسبة إلى 64.7 % من الإجمالى، ومع ذلك، قال 16.4 % إنهم غير قادرين على تحميل عملائهم التكاليف المرتفعة على الرغم من رغبتهم فى ذلك، فيما قال 7.4 % فقط إنهم لا يخططون لزيادة الأسعار فى غضون عام.
ويبيع عدد متزايد من الشركات اليابانية منتجاتها بسعر أعلى فى بلد شهد سنوات من الانكماش، حيث تسبب الوباء والعملية الروسية فى أوكرانيا فى ارتفاع تكلفة كل شيء من القمح إلى النفط الخام.
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