بايدن يشيد بجهود الصحفيين فى تغطية الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن - خلال حفل تكريم مراسلى البيت الأبيض، إن "الصحافة الحرة أصبحت فى غاية الأهمية نظرا لتنامى التضليل الإعلامى". وحضر الاحتفال صحفيون ومسؤولون تنفيذيون فى مجال الإعلام ومسؤولون إداريون، حيث شمل الحفل عرض شرائح لتكريم أول صحفيتين من السود تنضمان إلى جمعية مراسلى البيت الأبيض والصحفيين الذين فقدوا حياتهم فى الأشهر الأخيرة وهم يغطون الأحداث فى أوكرانيا.

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