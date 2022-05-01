عاجل- أول تعليق بريطانى بشأن سيطرة روسيا على خيرسون الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الدفاع البريطانية، فى أحدث تقييم استخباراتى لها بشأن الوضع فى أوكرانيا، أن استمرار سيطرة روسيا على مدينة "خيرسون" الأوكرانية، وخطوط النقل الخاصة بها سيزيد من قدرتها على مواصلة تقدمها باتجاه الشمال والغرب وتحسين أمن الإحكام الروسى على شبه جزيرة القرم.





وذكرت الوزارة - فى تغريدة عبر موقع "تويتر" أوردتها قناة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الأحد - "أنه منذ السيطرة على مدينة خيرسون جنوبى أوكرانيا فى أوائل مارس الماضى، سعت روسيا إلى شرعنة قبضتها على المدينة والمناطق المحيطة بها من خلال إنشاء إدارة موالية لروسيا". وأشارت الوزارة إلى التصريحات الأخيرة الصادرة من هذه الإدارة والتى تضمنت التأكيد على أن العودة إلى السيطرة الأوكرانية "مستحيل" وإعلان عملية تحول تستغرق ما يصل إلى أربعة أشهر من العملة الأوكرانية "هريفنا" إلى "الروبل" الروسى الذى من المقرر أن يبدأ استخدامه اليوم فى خيرسون، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات تعد مؤشرا على الأرجح على نية روسيا ممارسة نفوذ سياسى واقتصادى قوى فى خيرسون على المدى البعيد. جدير بالذكر أن روسيا تنفذ عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضى، وفى 15 مارس الماضى بسط الجيش الروسى سيطرته على منطقة خيرسون الأوكرانية بأكملها.

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