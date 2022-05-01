مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في السعودية مدن جدة ومكة والرياض الدمام وجازان ومجران

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والاستئناف والإرشاد ، عن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 م 1443 هـ في جميع مدن المملكة ، حيث تبدأ بعد شروق شمس أول أيام العيد في المملكة العربية السعودية. مواعيد صلاة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية 1443-2022. يختلف وقت صلاة عيد الفطر من مدينة إلى أخرى داخل المملكة ، ولكن مع اختلاف طفيف بسبب اختلاف الوقت والمسافة بينهما.المصدر الرسمي لهذا الموقع وزارة الشؤون الإسلامية والاستئناف والإرشاد. مكة المكرمة التي نشرت هذه المعلومات على موقعها الالكتروني.

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 م

حان وقت صلاة العيد في المدن السعودية ، بحسب ما أعلنته وزارة الشؤون الدينية على النحو التالي:

مواقيت صلاة عيد الفطر 2022 في الرياض الساعة 05:32.

مواقيت صلاة عيد الفطر 2022 في جدة: الساعة 6:07 مساءً

مواقيت صلاة عيد الفطر 2022 في مكة المكرمة الساعة 06:04.

مواقيت صلاة عيد الفطر 2022 بالطائف الساعة 06:02.

مواقيت صلاة عيد الفطر 2022 في المدينة المنورة الساعة 06:06.

مواقيت صلاة عيد الفطر 2022 في القطيف الساعة 5:17.

مواقيت صلاة عيد الفطر 2022 في نجران: الساعة 05:52.

مواقيت صلاة عيد الفطر 2022 في الدمام: الساعة 5:16.

مواقيت صلاة عيد الفطر 2022 في جازان: الساعة 5:59 مساءً

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في نيوم: الساعة 05:55.

مواقيت صلاة عيد الفطر 2022 في خميس مشيط: الساعة 5:57 مساءً

كيفية صلاة عيد الفطر 2022

طريقة أداء صلاة العيد

صلاة العيد هي عبارة عن ركعتان، وويكون الوقت المخصص لادائها العيد من طلوع الشمس ، ويختفي احمرار الشمس حسب ما يقرره معظم العلماء ، وينتهي وقته بزوال الشمس، الشؤون الإسلامية والدعوات والإرشادات في المملكة العربية السعودية ، من ناحية اخري فان هناك بعض المناطق ، سيكون فيها صلاة عيد الفطر في الجوامع فقط داخل المملكة، وذلك بسبب وجود أمطار غزيرة متوقعة في أيام عيد الفطر، مع التركيز على أداء صلاة العيد لموظفي المساجد فقط في المساجد بدون مصليات مفتوحة حفاظا على صحة وسلامة المصلين، حيث أكدت الوزارة أيضا أنها تراقب عن كثب التغير المناخي الذي أكدته التقارير الواردة من المديرية العامة للأرصاد الجوية. وحماية البيئة ، وحذر من الاستمرار في تجهيز جميع مصليات الصلاة المفتوحة وفي المناطق التي لا تشهد المطر.