الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة ورسوم تجديد الإقامة للوافدين إلى السعودية

يهتم جميع الوافدين في السعودية بمعرفة خطوات تجديد الإقامة بعد انتهائها، وسعرها إذا كان هذا الوافد عامل، ايًا كان نوع العمل الذي يقوم به داخل المملكة السعودية، فقد قامت المملكة بإلغاء نظام الكفيل لكل الوافدين وذلك بغرض زيادة حرية الوافدين والتنقل بين العديد من الوظائف بدون تقيد، وذلك من خلال نظام جديد قد يمنح الوافدين خدمات أفضل والعديد من المميزات، والان من خلال هذه السطور سوف نتعرف على أهم الشروط والخطوات اللازم اتباعها لتجديد الاقامة، ورسوم التجديد من خلال متابعة هذه الشروط التالية.

شروط تجديد الاقامة للمقيمين

هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها قبل القيام بتحديد الإقامة لجميع الوافدين إلى المملكة السعودية المقيمين بها، وهي كالآتي:

لابد أن يكون المقيم لدية جواز سفر لم ينته بعد، وما زال ساري.

لدية جواز سفر لم ينته بعد، وما زال ساري. كما يشترط أيضًا عدم وجود طفل لهذا الوافد يبلغ من العمرال٢١ سنة.

لابد من سداد كافة الرسوم الخاصة بالتجديد.

كما أنه لابد من سداد كافة المخالفات الخاصة بالمرور لهذا المقيم.

كما أنه يشترط أن يكون الوافد أن يكون مقيم بالفعل في المملكة السعودية.

أما في حالة اصطحاب أحد أفراد العائلة، فلابد أن يكون له تأمين طبي.

كما يشترط عدم قيام الوافد بتسجيل الغياب الصحيح عن العمل.

رسوم تجديد الإقامة للوافدين إلى السعودية

لقد أصدرت وزارة العمل في المملكة السعودية بعض التغييرات في نظام الإقامة، فقد حددت مدة الإقامة للوافدين هي أربع سنوات فقط، وبعد الاقتراب على الانتهاء يقوم المقيم بتحديث الإقامة، ولكن بعد استيفاء كل الشروط المطلوبة، أما عن سعر تجديد الإقامة في النظام الجديد فهي كالاتي:

إذا كان الوافد من أصحاب العمالة المنزلية فيكون السعر ٦٠٠ ريال سعودي.

أما اذا كان من أحد العاملين في الشركات، والمراكز، فهي سعرها ٦٥٠ ريال سعودي.

وبالنسبة لسعر إقامة المرافق للوافد المقيم في السعودية هي ٢٠٠٠ ريال سعودي.

الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة

هناك بعض الفئات التي استبعدتها الوزارة وقامت بإعفائها من دفع رسوم التجديد ومن أهم الفئات المعفاة هم كالآتي: