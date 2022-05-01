جدة - نرمين السيد - قالت وكالة "تاس" الروسية، إن السلطات التايلاندية ألغت اختبارات كورونا للمسافرين الملقحين، كما تم تسهيل إجراءات الحجر الصحى على غير الملقحين، مع ذلك لا يزال السياح بحاجة إلى الحصول على تصريح دخول عن طريق تحميل شهادة التطعيم والتأمين الطبى، مع تغطية لا تقل عن 10000 دولار، على نظام Thailand Pass.
وبحسب الوكالة، فإن السياح غير الملقحين أو الملقحين بشكل جزئى، فيمكنهم ابتداء من اليوم الأحد، عدم الخضوع للحجر الصحى الإلزامى إذا نشروا فى نظام Thailand Pass نتائج اختبار كورونا قبل 72 ساعة من الرحلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تايلاند تتخذ إجراء جديدا بشأن كورونا للقادمين إلى أراضيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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