تايلاند تتخذ إجراء جديدا بشأن كورونا للقادمين إلى أراضيها

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة "تاس" الروسية، إن السلطات التايلاندية ألغت اختبارات كورونا للمسافرين الملقحين، كما تم تسهيل إجراءات الحجر الصحى على غير الملقحين، مع ذلك لا يزال السياح بحاجة إلى الحصول على تصريح دخول عن طريق تحميل شهادة التطعيم والتأمين الطبى، مع تغطية لا تقل عن 10000 دولار، على نظام Thailand Pass.

وبحسب الوكالة، فإن السياح غير الملقحين أو الملقحين بشكل جزئى، فيمكنهم ابتداء من اليوم الأحد، عدم الخضوع للحجر الصحى الإلزامى إذا نشروا فى نظام Thailand Pass نتائج اختبار كورونا قبل 72 ساعة من الرحلة.