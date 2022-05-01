عاجل- آخر تطورات الصراع الروسى الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وعلى صعيد متصل، ذكرت الوزارة - فى بيان لها نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن القوات الأوكرانية قصفت قرى فى منطقة خيرسون ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.
وتعتبر خيرسون أول مدينة كبيرة سيطرت عليها القوات الروسية بعد بدء عمليتها العسكرية الخاصة فى أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضى.
وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت يوم الجمعة الماضية، تدمير 112 منشأة عسكرية أوكرانية بما فى ذلك 4 مستودعات أسلحة صاروخية ومدفعية.
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