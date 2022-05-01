زيلينسكى يستقبل وفدا بقيادة رئيسة مجلس النواب الأمريكى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل تويتر"، اليوم، كتب زيلينسكى: "التقيت مع رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى فى كييف"، مضيفًا أن الولايات المتحدة من الدول الرائدة فى دعم أوكرانيا فى مواجهة روسيا.

ولم يذكر زيلينسكى المزيد من التفاصيل بشأن محادثاته مع الوفد الذى ترأسته بيلوسى، لكنه نشر تسجيل فيديو للقاء فى صفحته على منصة "تليجرام".