داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف حافلة فى كابول

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت شرطة كابول إن امرأة قتلت، وأصيب ثلاثة آخرون فى الهجوم على الحافلة، ما يأتى فى أعقاب تفجيرات ضربت أفغانستان خلال الأسبوعين الماضيين، وأدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة عشرات آخرين.
وقال التنظيم الإرهابى فى بيانه: "فجّر جنود الخلافة عبوة ناسفة على حافلة للرافضة المشركين، فى (الناحية 6) بمدينة (كابول)، ما أدى لإعطابها ومقتل وإصابة نحو 10 منهم". كما أعلن التنظيم مسؤوليته عن اعتداءات عدة ضربت أفغانستان فى الأسابيع الأخيرة، لاسيما الهجمات التى استهدفت أقليات مثل الشيعة.
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