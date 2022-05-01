عاجل- زيلينسكى وبيلوسى يبحثان الأزمة الأوكرانية فى كييف

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان للخدمة الصحفية لمكتب الرئاسة الأوكرانية اليوم الأحد، قوله "إن المباحثات جاءت خلال اجتماع عقده الطرفان فى العاصمة الأوكرانية كييف".
وشدد الرئيس الأوكرانى - خلال الاجتماع - على أهمية خطاب الرئيس الأمريكى جو بايدن أمام الكونجرس لتقديم مساعدة مالية لأوكرانيا بمبلغ 33 مليار دولار.
ومن جانبها، نقلت بيلوسى تحيات الكونجرس والشعب الأمريكى إلى رئيس أوكرانيا، موضحة أن أوكرانيا اليوم تناضل ببطولة من أجل الحرية، والولايات المتحدة مستعدة للمساعدة حتى ينتهى هذا الصراع.
وحرص الرئيس فولوديمير زيلينسكى على منح رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى وسام الأميرة أولجا، لمساهمتها الشخصية المهمة فى تعزيز التعاون الأوكرانى الأمريكى بين الدول ودعم أوكرانيا المستقلة والديمقراطية وذات السيادة.
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