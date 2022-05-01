رقم صادم.. «جونز هوبكنز» تكشف عدد إصابات كورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد - بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و235 ألفا و415 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 81.3 مليون، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.4 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة أيضا قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 993 ألفا و712 وفاة، تلاها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ 663 ألفا و736 وفاة، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات 523 ألفا و843 شخصا.