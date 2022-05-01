بريطانيا تجدد دعمها لأوكرانيا وإدانة الهجمات الروسية

جدة - نرمين السيد - وكتب جونسون - فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى اليوم الأحد - "أجريت محادثة مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، وأكدت له أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم المساعدات العسكرية والإنسانية لمنح الأوكرانيين المعدات التى يحتاجونها للدفاع عن أنفسهم".

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