بلينكن يبحث عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى كييف مع وزير خارجية أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أجرى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الأوكرانى دميترو كوليبا، مساء أمس السبت، حيث بحث الجانبان عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى كييف.





وحسبما ذكر بيان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، فقد شدد بلينكن خلال المكالمة على "دعم الولايات المتحدة القوى لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها فى مواجهة العدوان الروسى الوحشى". وأطلع بلينكن نظيره الأوكرانى على مستجدات خطط عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا، بما فى ذلك الزيارات الأولية إلى لفيف هذا الأسبوع، وخطط العودة إلى كييف فى أقرب وقت ممكن. كما تناول الوزيران الطلب الذى تقدمت به الإدارة الأمريكية إلى الكونجرس فى 28 أبريل المنقضى، للحصول على 33 مليار دولار كمساعدات أمنية واقتصادية وإنسانية لأوكرانيا، لتمكين حكومة كييف من مواصلة الحرب ضد روسيا.

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