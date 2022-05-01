جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم ، تسجيل 3324 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ,و 40 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم ، تسجيل 3324 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ,و 40 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يبلغ إجمالى حالات الاصابة فى الهند 43 مليونا و79 ألفا و188 حالة ورتفع إجمالى الوفيات 523 ألفا و 843 حالة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تسجل 3324 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.