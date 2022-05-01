عاجل- اقتراح أوكرانى جديد للصين لحل أزمة كييف

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأوكرانى، دميترى كوليبا، إن بلاده تدرس إمكانية الحصول على ضمانات أمنية من الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن الدولى والدول الكبرى الأخرى، بما فى ذلك الصين.

وأضاف، أن المقترح الذى وجهته كييف لبكين لأن تصبح واحدا من ضامنى الأمن بالنسبة لأوكرانيا يعد إشارة إلى احترام الصين والثقة بها، وفقا لما أوردته وكالة "شينخوا" الصينية.

وتابع: "لن يتغير الوضع الأمنى فى القارة الأوروبية بشكل جدى إلا بعد أن تظهر روسيا أنها لا تنوى خلق تهديد لأوروبا وتؤكد وعودها بالأفعال، وبعد انسحاب قواتها من الأراضى الأوكرانية".