جدة - نرمين السيد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن إدانته لتفجير استهدف مسجدا فى العاصمة الأفغانية كابل يوم الجمعة وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات، تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.





وقال المتحدث باسم جوتيريش فرحان حق فى بيان له إن "الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة الهجوم على مسجد خليفة صاحب فى غرب كابل خلال صلاة الجمعة". وأضاف أن جوتيريش "يتقدم بأحر التعازى لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للضحايا". وتابع أن "الهجمات على المدنيين والمساجد، محظورة تماما بموجب القانون الإنسانى الدولي".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوتيريش يدين تفجيرا استهدف مسجدا في كابل أدى لمقتل العشرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.