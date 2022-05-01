قصف أوكرانى على منطقة روسية ووجود إصابات بين المدنيين

جدة - نرمين السيد - واتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية، الأحد، بقصف عدة قرى فى محيط خيرسون، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين، وفقا لبيان الدفاع الروسية.
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن من أسمتهم بـ"النازيين الأوكرانيين" يحضّرون لاستفزازات جديدة تتمثل بتفجير سد نيكولاييف، واتهام الجيش الروسى بذلك.
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