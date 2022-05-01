أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الصين

جدة - نرمين السيد - سجلت الصين خلال الساعات الـ24 الماضية، 8329 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 38 حالة وفاة .



جدة - نرمين السيد - سجلت الصين خلال الساعات الـ24 الماضية، 8329 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 38 حالة وفاة . وأفادت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، بأن العدد الإجمالى للإصابات فى البر الرئيسى الصينى بلغ 216587 ، فيما بلغ مجموع الوفيات 5060.

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