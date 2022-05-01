الجوازات توضح هل يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلي إقامة وكيفية إستقدام أحد الأقارب1443

أوضحت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة الدخلية ،عدد من الأمور الهامة التي يبحث عنها المواطنين السعوديين ،والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وقد أجابت علي الكثير من الأسئله التي وردة إليها من المواطنين ،والمقيمين بكافة أنحاء المملكة ،بشأن تأشيرات الزيارة ،ومدي إمكانية تحويلها إلي إقامة بالمملكة ،وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المديرية العامة للجوازات عن تقديم خدماتها ،من خلال مكاتبها،وفروعها المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ،لحالات الطوارئ خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

الجوازات تتحدث عن تأشيرات الزيارة والإقامة

قد أجابت المديرية العامة للجوازات عن السؤال الذي وردة إليها ،وهو هل بالإمكان تحويل تأشيرة الزيارة إلي إقامة؟ خاصة وأن الوافدين للمملكة قد يدفعهم زيارة المملكة إلي إقامة ،فقد أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن التعليمات لا تجيز تحويل تأشيرة الزيارة إلي إقامة ، حيث أن كل واحدة منهم تتعلق ببعض الضوابط ،والتفاصيل المعينة ، فإن تأشيرة الزيارة محددة بوقت ومدة معينة ، علي عكس تأشيرة الأقامة ،فإنها تكون مدتها أطول ،وأيضا يتم تجديدها بشكل دوري.

كيفية إستقدام أحد الأقارب بالمملكة العربية السعودية

فإن كثير من المواطنين السعوديين ،والمقيمين بالمملكة العربية السعودية ،يبحثون عن معرفة الأوراق ،والمستندات المطلوبة ،في إستقدام أحد الأقارب بالمملكة العربية السعودية ،فقد أشارت المديرية العامة للجوازات إلي أن إجراءات الإستقدام من إحتصاص مكاتب الإستقدام ،وليست الجوازات ،وبالتالي يمكن التواصل عبر مكاتب الإستقدام في جميع أنحاء المملكة ،وأيضا يمكنك التواصل معاها إلكترونيا ،وذلك عبر الخدمات الخاصة بها، ومن جها أخري أكدت المديرية العامة للجوازات ،أن أي شخص مقيم داخل المملكة العربية السعودية لديه مخالفة ذوق عام ، لا يمكنه السفر في الإجازة ، ولا سيما وأن التعليمات تشترط خلو سجل المستفيد من المخالفات.

ونحن موقع ثقفني نشكر المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية ،على الجهد المبذول منها في تقديم خدماتها في عيد الفطر المبارك ،وايضا نشكرها على الرد علي جميع التساؤلات التي وردت إليها من المواطنين السعوديين ،والمقيمين في كافة أنحاء بالمملكة ،وأيضا الرد علي جميع التساؤلات المقيمين خارج المملكة.