نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1443 مكة والرياض في المقال التالي
موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1443 لم بتبقي سوى القليل علي احتفال المسلمون بذكري عيد الفطر المبارك في جميع أنحاء البلاد العربية، لذلك يتطلع الكثير من الأشخاص حول معرفة موعد صلاة عيد الفطر داخل المساجد الموجودة في المملكة العربية السعودية لعام 2022، وفي أي ساعة ستقام الصلاة، وكيف يتم الصلاة، وهنا سنعرض لكم موعد صلاة عيد الفطر في السعودية.
موعد صلاة عيد الفطر في السعودية
زادت في الفترة الأخيرة عناوين البحث عن موعد صلاة عيد الفطر السعيد داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لإقامة الشعائر الدينية والصلاة التي أوصانا بها الله تعالي، لذلك سوف نعرض لكم الموعد الصحيح لصلاة عيد الفطر في السعودية ونستعرض معكم تفاصيل توقيتات صلاة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية.
- ستقام صلاة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية في يوم الإثنين الموافق يوم 2 من شهر مايو لعام 2022، وذلك الموافق يوم واحد من شهر شوال لسنة 1443ه، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.
- ويتم الصلاة داخل المساجد في المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة جدة ومدينة مكة المكرمة.
- وفي تمام الساعة الخامسة والنصف صباحاً، حسب التوقيت المحلي لمدينة الرياض.
- كما أصدرت وزارة الصحة بيان بشأن ارتداء الكمامة، للحفاظ علي سلامة المجتمع من الأمراض.
طريقة صلاة العيد الفطر المبارك
هناك العديد من الأشخاص يجعلون طريقة صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك لأنها تحتوي علي تكبيرات، وخطبة يتلوها امام المسجد بعد صلاة العيد، وطريقة الصلاة الصحيحة هي:
- تتكون صلاة عيد الفطر المبارك من ركعتين فقط.
- تبدأ الركعة الأولى بالتكبير 7 مرات، وذلك بعد تكبير امام المسجد.
- وفي الركعة الثانية تقوم بالتكبير 5 مرات، بعد تكبير امام المسجد.
- وبعد الانتهاء من التكبير، يتم قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة، وبعد ذلك يتم قراءة آية قرآنية.
- وبعد الانتهاء من تلاوة القرآن، تقوم بالركوع، ثم السجود.
- وبعد ذلك تقوم بالشهادة والتحيات.
- وفور الانتهاء من صلاة عيد الفطر، يقوم امام المسجد بإلقاء الخطبة للمسلمين جميعاً، وذلك لإحياء ذكرى عيد الفطر السعيد.
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