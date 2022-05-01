نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الفطر 2022 في ألمانيا ومظاهر الاحتفال بالعيد في برلين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الفطر 2022 في ألمانيا ، يحتفل جموع المسلمين في كل بقاع العالم بعيد الفطر المبارك، سواء أكانوا في البلاد العربية أو الأجنبية، والذي يأتي بعد انقضاء ثلاثون يومًا من شهر رمضان شملت على صيام وقيام وقراءة القرآن، وذكر الله تعالى حيث يعرف شهر رمضان بشهر الحسنات، شهر تنقية الجسد والروح والتركيز على التضرع لله عز وجل بالطاعة والعبادة، هذا بخلاف إخراج الزكاة والإنفاق على المحتاجين، ومن خلال موقعنا سنتعرف سويًا على موعد العيد.

موعد عيد الفطر 2022 في ألمانيا

شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، يتم تحديده عن رؤية الهلال الجديد بالعين المجردة، وعندما يظهر الهلال للشهر الجديد الذي يليه شهر شوال يأتي أول أيام شهر شوال هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وقد يختلف موعد شهر رمضان باختلاف رؤية هلال شهر شوال، وبناء على ما تم الإعلان عنه من قبل الجهات الإسلامية، وبحسب الحسابات الفلكية.

تم التصريح أن أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 في يوم الاثنين 2 مايو، وهذا أيضًا بخلاف لاستطلاع هلال شهر شوال في يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، للتأكيد، ولكن بأكثر احتمال أن يكون رمضان هذا العام 2022 سيكون متممًا 30 يومًا.

مظاهر الاحتفال بالعيد المبارك في ألمانيا

مبدئيًا يؤسفنا أن نقول لكم أن عيد الفطر في برلين يمر مثل أيام الأسبوع، فلم يعطي للمسلمين في ألمانيا، إجازة ولا يتم فيها تعطيل أيً من المصالح الحكومية أو الهيئات، ولكن يحرص أيضًا المسلمين في ألمانيا على تطبيق مظاهر الاحتفال بعيد الفطر والتي تتمثل في الآتي:-

شراء الحلويات الشهية مثل الكعك والبسكويت.

تنظيف المنزل وتزيينه بالزينه.

الاغتسال قبل أداء صلاة العيد وارتداء الملابس الجديدة.

أداء صلاة العيد بعد مرور ساعة من شروق الشمس.

استقبال التهاني بعيد الفطر، وزيارة الأقارب والأهل والأصدقاء.

يتم توزيع الهدايا على الأطفال وإشعارهم بالفرح والسعادة بقدوم عيد الفطر المبارك.

صلاة عيد الفطر 2022 في مدن ألمانيا

كما هو الحال في مصر والمحافظات الأخرى، تكون الصلاة مواعيدها مختلفة بحسب توقيت كل مدينة بألمانيا، وتلك هي مواقيت صلاة عيد الفطر 2022 في ألمانيا:-

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في برلين: 5:53 صباحًا.

صلاة عيد الفطر 2022 في دوسلدورف: 6:24 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في دورتموند: 6:20 صباحًا.

صلاة عيد الفطر 2022 في فرانكفورت: 6:20 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في كولونيا: 6:24 صباحًا.

صلاة عيد الفطر 2022 في إسن: 6:22 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في بوخوم: 6:21 صباحًا.

صلاة عيد الفطر 2022 في ميونخ: 6:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في هامبورغ: 6:03 صباحًا.

صلاة عيد الفطر 2022 في بون: 6:24 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في هانوفر: 6:09 صباحًا.

صلاة عيد الفطر 2022 في شتوتغارت: 6:22 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في بريمن: 6:10 صباحًا.

صلاة عيد الفطر 2022 فوبرتال: 6:22 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في آوغسبورغ: 6:16 صباحًا.

صلاة عيد الفطر 2022 في إرفورت: 6:08 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في كاسل: 6:13 صباحًا.

صلاة عيد الفطر 2022 في نورنبرغ: 6:12 صباحًا.