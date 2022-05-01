زلزال شدته 4.1 درجة يهز جزيرتى أندامان ونيكوبار فى الهند

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز الهندى - فى بيان - أن شدة هذا الزلزال بلغت 1ر4 درجة بمقياس ريختر، وأنه حدث على بعد 3 كيلومترات من منطقة ديجليبور، وعند خط عرض 25ر13 درجة وخط طول 96ر92 درجة وعلى عمق 5 كيلومترات.

ولم ترد تقارير - حتى الآن - عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء هذا الزلزال.