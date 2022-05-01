العالم اليوم - 1000 دولار.. ثمنا لسلسلة مفاتيح مصنّعة من حطام مقاتلة روسية

انتم الان تتابعون خبر 1000 دولار.. ثمنا لسلسلة مفاتيح مصنّعة من حطام مقاتلة روسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 مايو 2022 04:18 صباحاً - حوّل رجل أعمال أوكراني جزءا من حطام طائرة مقاتلة روسية جرى إسقاطها إلى سلاسل مفاتيح تذكارية يبيعها خارج أوكرانيا لدعم المجهود الحربي.

وقال يوري فيسوفن مؤسس شركة درونز فور يوكرين "قال لي كثير من أصدقائي إنه لن يمنحني أحد ألف دولار مقابل هذه القطعة المعدنية. هذه (فكرة) مجنونة".

وأضاف "استيقظت صباحا لأكتشف من خلال هاتفي أنه تم جمع ما بين 20 إلى 30 ألف دولار بالفعل. رأينا هذا التدفق المستمر لرسائل تتضمن أسئلة ويقول أصحابها (إنهم) يريدون التبرع بالمزيد، ويقولون لنا إنها فكرة رائعة".

ويقول الجيش الأوكراني إنه أسقط الطائرة، وهي قاذفة قنابل تكتيكية روسية بمقعدين من طراز سوخوي-34، فوق بلدة بوروديانكا الواقعة شمال غربي كييف في أوائل مارس عندما كانت القوات الروسية تحاول السيطرة على المنطقة.

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية صورا لحطام قالت إنه يحمل رقما كوديا للطائرة إف.آر-81251 التي تحمل الشارة "31 أحمر".

وبعد انسحاب الروس للتركيز في العمليات العسكرية شرق أوكرانيا، طلب فيسوفن من المدافعين عن المنطقة الحصول على بعض الحطام المتناثر فوق الأراضي الزراعية.

وأضاف أن الجنود أخبروه بمقتل كلا الطيارَين. ومن بين الحطام الذي عرضته الوزارة خوذة أحد الطيارين.

وسلسلة المفاتيح لدى شركة فيسوفن، التي تعمل في مجال الإعلان، عبارة عن قطعة مستطيلة يبلغ طولها حوالي عشرة سنتيمترات عليها ختم بجزء من جسم الطائرة، ثم يتم تشكيلها وصقلها والطباعة عليها بمعلومات حول الطائرة مع عبارة "شكرا لك" للمشتري. وفي كل قطعة مستطيلة ثقب لإدخال حلقة مفاتيح، وعليها رقم تسلسلي فريد.

وقال فيسوفن "ما يميز سلسلة المفاتيح هذه هو أننا صنعناها من حطام طائرة روسية حقيقية... هذه هدية فريدة حقا لأولئك الذين ساعدونا".