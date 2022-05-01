التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1443 للمعلمين ومعرفة مجموع نقاطك كمعلم

كيفية التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية، يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1443، ذلك للاستعلام عن “رواتب ومكافآت سنوية” من قبل موقع وزارة التربية والتعليم السعودية، فقد قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بإنشاء موقع فارس الإلكتروني وهو يعد موقع للمهنيين للتدريس سواء في مدرسة حكومية أو خاصة، حيث يمكن من خلال هذا الموقع لأعضاء هيئة التدريس الاستفسار عن الرواتب والمكافآت والعديات بمناسبة عيد الفطر، لذلك تابعوا معنا خلال السطور القادمة لنتعرف على رابط موقع فارس على الإنترنت.

كيفية التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية

يمكن لجميع موظفي وزارة التربية والتعليم السعودية التسجيل في نظام فارس للاستفادة من جميع مزاياه، ويمكنك التواصل عبر الخطوات التالية:

أولاً عليك التنقل إلى الموقع الرسمي لنظام فارس.

ثم املأ جميع المعلومات والبيانات المطلوبة منك بشكل صحيح بما في ذلك رقم الضمان الاجتماعي، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، والحساب المصرفي.

بعد كتابة جميع المعلومات والتأكد من صحتها، انقر فوق موافق.

ثم بعد الخطوات السابقة يمكنك الدخول على نظام فارس والاستفادة من جميع خدماته.

خدمات نظام فارس 1443

الاستعلام عن الراتب الشهري.

كما يمكن الشخص من الاستعلام عن البيانات.

من خلاله يمكن تقديم طلب للإجازة.

تعديل المادة الخاصة بالإجازة.

قطع مدة الإجازة.

بيان الانتدابات.

مميزات نظام فارس التعليمي

يستخدم نظام الخدمة الذاتية من خلال التعاملات الإلكترونية فقط.

كما يوفر نظام فارس مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية الأساسية التي يطلبها موظفو وزارة التربية والتعليم أو أعضاء هيئة التدريس أو مدراء المدارس.

بينما يوفر نظام الدفع خدمات الطوارئ مثل المواصلات والإجازات والأجور والمكافآت، ويوفر الزيادات.

يمكنك أيضًا تتبع سجلات الموظفين والتنبيهات المهمة وتنبيهات الوقت وتنبيهات العمل لتحديد وتحسين الموظفين بشكل مباشر.

يمكنك أيضًا استخدام كل ما يتعلق بالوزارة.

معرفة مجموع النقاط كمعلم في النمو المهني عبر نظام فارس