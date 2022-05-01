موعد عيد الفطر 2022 في مصر والسعودية متى تبدأ الاجازة في قطاعي الدولة

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عمر شويل - جدة البحث عن موعد عيد الفطر 2022 في مصر والسعودية من أكثر الأمور تداولًا على محرك البحث، لأنه قد يختلف موعد بداية شهر رمضان، أو انتهاءه بناءً على استطلاع هلال شهر شوال، فيمكن أن تبدأ الاحتفالات بعيد الفطر في السعودية، ولكن مازال المصريين يواصلون صوم شهر رمضان أو العكس، لذا قررنا اليوم أن نتطرق لمعرفة متى أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر والسعودية لعام 2022/1443 هـ.

موعد عيد الفطر 2022 في مصر والسعودية

قد يختلف موعد عيد الفطر في مصر والسعودية وأيضًا بالبلاد العربية الأخرى بحسب رؤية الهلال أول الشهر العربي، وفي مصر تم الإعلان من قبل رئيس معهد البحوث الفلكية، أن المعهد لديه الإمكانيات التكنولوجية المتطورة التي تساعد في حساب مواعيد بدء الشهور العربية وموعد انتهائها بشكل دقيق لذا يمكن معرفة موعد عيد الفطر 2022 في مصر، وكذلك في المملكة العربية السعودية، يتم الاعتماد على رؤية الهلال، ووفقًا لما يتم الإعلان عنه من قبل مركز الفلك الدولي.

موعد عيد الفطر 2022 في مصر

لقد تم الإعلان عن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن شهر رمضان 1443، سيكون متممًا أي 30 يومًا.

وبذلك سيكون الأول من شهر شوال 1443 هـ في اليوم الثاني من شهر مايو 2022.

هذا وسيتم استطلاع هلال شهر شوال أيضًا بالطرق الشرعية.

ولقد أعلنت ذلك دار الإفتاء اليوم 29 رمضان 1443 هـ، بعد أداء صلاة المغرب في تقريرًا خاص برؤية هلال شهر شوال، وسيتم تأكيد موعد وقفة عيد الفطر المبارك في مصر.

وفي هذا السياق لقد أعلن رئاسة الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي أن إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ من:-

يوم السبت 30 إبريل 2022 وتمتد حتى يوم الخميس 5 شهر مايو 2022 مدفوعة الأجر بالكامل.

موعد عيد الفطر 2022 في السعودية

وفقًا لما حددته الحسابات الفلكية موعد عيد الفطر 2022 في السعودية سيوافق يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 هو الأول من شهر رمضان، على أن يكون الأحد هو المتمم 30 رمضان.

علمًا بأنه سيتم استطلاع هلال شهر شوال أيضًا في اليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان، للتأكيد على موعد عيد الفطر في السعودية والذي يترتب على أساسه الإجازات الرسمية.

حيث تم الإعلان عن مواعيد إجازة عيد الفطر 2022 /1443 ه في السعودية بحسب الجهات والمؤسسات والتي جاءت كالآتي:-