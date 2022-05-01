دفع زكاة الفطر عن طريق الراجحي 1443 AlRajhiBank.com.sa

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عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة دفع زكاة الفطر عن طريق الراجحي، حيث ما يزال البحث مستمرا بين المواطنين والمواطنات بخصوص ما يتعلق بعيد الفطر المبارك، وخاصة ما يرتبط بها من زكاة الفطر، والتي تجب على كل مسلم صام شهر رمضان المبارك، وسنتابع معكم في هذا المقال كيفية دفع زكاة الفطر عن الراجحي، والذي يتيح العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بدفعة الزكوات، كما وسنتابع معكم ما هو المبلغ الذي يعادل نصاب الزكاة، والذي يجب اخراجه عن كل فرد، وما هو حكم دفع زكاة المال للجمعيات الخيرية، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

زكاة الفطر

ومن أهم ما يرتبط بانتهاء شهر رمضان اخراج زكاة عيد الفطر المبارك، حيث تعرفنا معكم في مقال سابق عن طريق اخراج زكاة الفطر عبر منصة احسان، وقد ساعد المقال الكثير من الأشخاص في معرفة طريقة اخراج الزكاة إلكترونيا عبر منصة احسان.

وسنساعدكم في هذا المقال على اخراج زكاة الفطر للجمعيات الخيرية عن طريق الراجحي، حيث يتيح هذه الخدمة بشكل إلكتروني، كما سنجيب معكم على سؤال هل يجوز دفع زكاة المال للجميعات الخيرية أم لا، وهذا ما سنتابعه معكم في هذا المقال حسب ما جاء من آراء شيوخنا الأفاضل.

هل يجوز دفع زكاة الفطر للجمعيات الخيرية

ومن أهم الأسئلة الشائعة التي يسألها المواطنون عن جواز اخراج زكاة الفطر نقدا خلال الجمعيات الخيرية، وهذا ما سنتابعه معكم:

وقد جاء تفصيل في هذا الموضوع ملخصه الآتي.

يجب أن تكون الجمعية الخيرية ثقة، وتقوم بإيصال الزكاة إلى مستحقيها في وقتها.

والجمعيات الخيرية المعتمدة أغلب الظن أنها ثقة، وأنها توصل الزكاة إلى المستحقين.

كم مبلغ زكاة الفطر

وزكاة الفطر تقدر بصاع من الأرز أو الشعير أو البر أو التمر إلخ، وهذا حسب ما جاء في السنة النبوية الشريفة، والصاع يعادل تقريبا 2 كيلو وربع من الأرز أو يزيدون.

وحسب ما جاء في منصة احسان الإلكترونية، فإن زكاة الفطر تبلغ قيمتها نقدا 20 ريال عن الفرد.

دفع زكاة الفطر عن طريق الراجحي

ويمكنكم دفع الزكاة بكل سهولة عبر موقع بنك الراجحي، وهذا عن طريق الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع بنك الراجحي عبر الرابط الرسمي alrajhibank.com.sa.

سجل الدخول في حسابك بالطريقة المعتادة.

ثم في الخيارات اختر سداد فاتورة لمرة واحدة.

بعدها اختر هيئة الزكاة والدخل.

ثم ادخل رقم الحساب.

سيظهر لك المبلغ المستحق.

قم بسداده، وهذا كما هو موضح في المقطع أعلاه.

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