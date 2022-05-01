موعد صلاة عيد الفطر 2022/ 1443 في الرياض وجميع مدن السعودية بالساعة والدقيقة

موعد صلاة عيد الفطر 2022/ 1443 في الرياض، والتي يبحث عنها الملايين من سكان المملكة العربية السعودية اليوم، وذلك بعد تأكيد أن يوم الإثنين 2 مايو 2022 هو اول ايام عيد الفطر المبارك في العديد من الدول العربية، لذلك نوفر لكم متي صلاة العيد بالسعودية 2022، بالاضافة الي توضيح ميعاد صلاة عيد الفطر في جميع مدن السعودية بالساعة والدقيقة، حتي تتمكن من الإستعداد لإقامة الصلاة في الساحات والمساجد بعد نحو عامين من الاغلاق التام، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد covide 19، إلا إن العام الحالي 1443 شهد إعادة فتح الأماكن الخدمية والمساجد وأماكن العبادة بشكل عام، إلا إن الإجراءات الاحترازية لازالت قائمة من اجل الحفاظ علي صحة الأفراد، خاصة مع إستمرار تفشي covide 19.

موعد صلاة عيد الفطر 2022/ 1443 في الرياض

بعد شروق شمس يوم الاثنين بربع ساعة يتوقيت أم القري هو موعد صلاة عيد الفطر 2022، وذلك وفق تصريحات الدكتور عبداللطيف ال الشيخ معالي وزير الشئون الإسلامية بالمملكة، حيث وجة بتهيئة كافة الجوامع والمصليات المكشوفة من اجل إقامة صلاة عيد الفطر 2022، وتشمل التهيئة تعقيم الساحات واتخاذ إجراءات السلامة العامة التي تطبق منذ انتشار كوفيد 19، لذلك يتلهف الافراد بشوق لاداء صلاة العيد في تجمعات، والقيام بتبادل اجمل التبريكات والمعايدات بحلول عيد الفطر المبارك.

متي صلاة العيد بالسعودية 2022

خلال اقل من 24 ساعة تقام صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في العديد من الدول العربية، و في تمام الخامسة والنصف وخمس دقائق تقام صلاة العيد في الرياض، اما عن سؤال متي صلاة العيد في جميع مدن السعودية، يمكنكم الإطلاع عليها بالدقيقة والساعة الآن

الرياض 5:36 صباحا.

مكة المكرمة 6:08 صباحا.

المدينة المنورة 6:04 صباحا.

عرعر 5:45 صباحا.

جازان 6:05 صباحا.

الدمام 5:19 صباحا.

بريدة 5:44 صباحا.

تبوك 6:10 صباحا.

تهنئة عيد الفطر المبارك 1443

إليكم اجمل صور ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2022، التي نقدمها لكم عبر موقعنا ثقفني، والتي نعدكم بإضافة المزيد لها خلال الساعات المقبلة