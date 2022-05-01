نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443 نظام نور تسجيل أولى ابتدائي 1444 noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443 أصبح من أهم المواضيع التي يجري عليها بحث مكثف الآن من قبل أولياء الأمور، حيث يزداد البحث مع اقتراب موعد تسجيل نظام نور أولى ابتدائي 1444 عن متى تسجيل أولى ابتدائي 1444، وكانت وزارة التعليم السعودية قد أعلنت في وقت سابق عبر موقعها الرسمي على تويتر، أعلنت عن موعد تسجيل أولى ابتدائي نظام نور، وكذلك موعد تسجيل روضة نظام نور 1444، وأيضاً مواعيد تسجيل نظام نور لغير السعوديين، وذلك لجميع أنواع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية.

وتشهد محركات البحث زيادة كبيرة في البحث عن رابط نظام نور الإلكتروني noor.moe.gov.sa، وذلك حتى يتمكن أولياء أمور الطلاب المستجدين من تسجيل أبنائهم بطريقة إلكترونية من خلال نظام نور، وكانت وزارة التربية قد حددت مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي الجديد 1444، لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقعكم المميز ثقفني، لنوضح من خلاله رابط نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول ابتدائي 1444 وطريقة التسجيل، مع توضيح المواعيد الرسمية للتسجيل.

تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443

يقدم نظام نور العديد من الخدمات لجميع عناصر العملية التعليمية، ومن أهم هذه الخدمات خدمة تسجيل طالب جديد في نظام نور 1444، حيث يوفر النظام لولي الأمر التسجيل الإلكتروني للأبناء بطريقة سهلة وبسيطة وهو جالس في مكانه، دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة أو الإدارة التعليمية، وهذا نتاج جهد كبير قامت به وزارة التعليم السعودية في استخدام وتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة قضايا التعليم.

موعد تسجيل أولى ابتدائي نظام noor.moe.gov.sa

حددت وزارة التعليم مواعيد تسجيل الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال وخريجي الروضات للعام الجديد 1444. وذلك لجميع أنواع المدارس سواء كانت مدارس تحفيظ القرآن الحكومية. وجميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية. ونشرت عبر موقعها الرسمي على تويتر جدول يوضح مواعيد التسجيل بالتفصيل لكل نوع من أنواع هذه المدارس ولكل مرحلة. وجاءت مواعيد التسجيل وفق الجدول التالي:-

مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) April 5, 2022

شروط تسجيل أولى ابتدائي 1444

يجب أن يكون عمر الطالب 6 سنوات أو أقل عن ذلك ب 90 يوم كحد أدنى. ألا يزيد عمر الطالب عن 11 عام وثلاثة أشهر كحد أعلى. تقديم جميع المستندات المطلوبة ومنها شهادة إجادة المهارات النمائية. تقديم شهادة الروضة لمن دون السن والتي تثبت أن الطالب مقيد بالروضة لمدة عامين. التسجيل في الموعد المحدد وهو بالنسبة للصف الأول الابتدائي 07\10\1443.

رابط نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول أولى ابتدائي

كما ذكرنا لكم في صدر هذا المقال أنه يتم تسجيل الطلاب المستجدين عبر رابط نظام نور الإلكتروني noor.moe.gov.sa. ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية.