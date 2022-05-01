نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الفطر 2022 في تركيا وأهم مظاهر الاحتفال بالعيد المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الفطر 2022 في تركيا ، تركيا تعتبر من البلاد المنتشر فيها الإسلام أو يمكن اعتبارها بالأصالة دولة إسلامية أو شريعتها الأساسية هي الإسلام، ويعرف عيد الفطر فيها باسم عيد السكر، حيث يقدم في يوم الأول من عيد الفطر حلوى للأطفال، مع نقود ملفوفة بالمناديل، وكما اهتم الجميع في تركيا بمعرفة موعد شهر رمضان، أيضًا يحرصون على معرفة موعد عيد الفطر 2022 في تركيا، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال السطور القليلة القادمة.

موعد عيد الفطر 2022 في تركيا

عيد الفطر من الأعياد الدينية التي يحتفل بها جموع المسلمين في جميع أنحاء العالم، يأتي بعد إتمام شهر رمضان 30 يومًا أو 29 يومًا بحسب رؤية هلال شهر شوال، للتعبير عن امتنان وشكر الله على عطاياه.

وبحسب الحسابات الفلكية أكدت أن شهر رمضان هذا العام 2022 سيكون 30 يومًا أي متممًا وكما بدأ في 2 إبريل 2022 سينتهي في 2 مايو 2022، وسيتم فيه تعطيل جميع الهيئات الحكومية والمؤسسات والمدارس والجامعات، بإجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام.

ولقد تم بالفعل استطلاع هلال شهر شوال اليوم التاسع والعشرين في رمضان 1443، للتأكد من ثبوت هلاله وبداية عيد الفطر 2022 في تركيا أنه يوم الاثنين 2 مايو، اليوم الثاني سيوافق 3 مايو، أما اليوم الثالث فسيوافق 4 مايو.

وبذلك ستكون العطلة لمدة 5 أيام، لأنه سيتم ضم كلًا من يوم السبت والأحد العطلة الأسبوعية أسبوع إجازة العيد.

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر 2022 في تركيا

تمتلئ شوارع تركيا ابتهاجًا لقدوم عيد الفطر المبارك، فأول مظاهر العيد هي خروج الجميع للساحات لأداء صلاة العيد، وتوزيع الهدايا على المصلين والأطفال، واستقبال التهاني بين الأهل والأصدقاء، وزيارة الأقارب.

ومن التقاليد التي مازالت تمارس حتى الآن في تركيا هي مشاركة الأطفال فرحتهم والحرص على جعلهم يبتسمون وملء حياتهم بالحب والتفاؤل، وتحضير أطباق الحلوى، وإعطائهم النقود (العيدية) في المناديل من الكبار مثل الآباء والأجداد والجدات.

وبالطبع الشيء الأساسي الذي يمارسه الجميع كأحد السنن لاستقبال عيد الفطر وعيد الأضحى هي الاغتسال قبل أداء صلاة العيد، ولبس الثوب الجديد، والخروج لأداء الصلاة والرجوع من طريق آخر.