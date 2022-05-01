جونسون يعد زيلينسكى بمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - تعهد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بتقديم مساعدات عسكرية إضافية لكييف حيث أخبره الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى "بما هو مطلوب للدفاع عن بلاده ضد القوات الروسية".





وقال متحدث باسم داونينغ ستريت فى اتصال هاتفى ظهر يوم السبت، إن "رئيس الوزراء أكد على "الدعم الاقتصادى والإنسانى المستمر لأوكرانيا". وأفاد بأن جونسون أخبر الرئيس الأوكرانى بأنه "ملتزم أكثر من أى وقت مضى بتعزيز أوكرانيا". وأكد رئيس الوزراء أن "المملكة المتحدة ستواصل تقديم مساعدات عسكرية إضافية لمنح الأوكرانيين المعدات التى يحتاجونها من أجل "الدفاع عن أنفسهم". فى وقت لاحق، غرد جونسون قائلا: "لقد تحدثت إلى الرئيس زيلينسكى فى وقت سابق لتوضيح كيف ستستمر المملكة المتحدة فى تقديم المساعدات العسكرية والإنسانية لمنح الأوكرانيين المعدات التى يحتاجونها للدفاع عن أنفسهم".

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