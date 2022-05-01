وقت صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة 1443 مواقيت صلاة العيد في مدن السعودية 2022

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عمر شويل - جدة ننشر وقت صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة 1443 وفق ما تم الإعلان عنه من جانب فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة اليوم، وقد تم التأكيد من جانب الوزارة عند إقامة صلاة العيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا خلال مناسبة عيد الفطر المبارك من أجل المحافظة على أنفسنا وأحبابنا ووطننا، حيث أكدت على ضرورة ارتداء الكمامة، وعدم المصافحة بالأيدي، والحرص بشكل دائم على نظافة اليدين، وترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين وتحقيق التباعد الجسدي، ومن يرغب في الحصول على رسائل تهنئة بعيد الفطر 2022 أو عبارات معايدة بحلول العيد لتهنئة الأقارب والأصدقاء، يمكنه ذلك الآن من خلال ثقفني.

وقت صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة 1443

تم الإعلان من جانب وكالة الأنباء السعودية واس الأخبار الملكية بناءً على ما ورد إليها من من الديوان الملكي فيما يتعلق الإعلان عن نتيجة استطلاع رؤية هلال العيد مساء يوم السبت بتاريخ الثلاثون من شهر أبريل الموافق لتاريخ التاسع والعشرون من شهر رمضان 1443هـ عن عدم ثبوت رؤية هلال شوال اليوم، لذلك قررت لجنة الأهلة بأن اليوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

حيث تم تم عقد دائرة الأهلة بالمحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية جلسة مساء اليوم وفق تقويم أم القرى، وتم الإطلاع على ما وردها من المحاكم والمراصد بشأن ترائي هلال شوال 1443هـ، وبعد أن تمت الدراسة والتأمل، فقد تقرر بأن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الاثنين الموافق لتاريخ 2 مايو لعام 2022م.

ومع بداية الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين “أول أيام عيد الفطر”، يتم البحث عن مواعيد الصلاة في مكة المكرمة، والبحث أيضاً عن وقت صلاة عيد الفطر في السعودية بكافة مدنها الرئيسية ومحافظاتها، لذلك قمنا بتوفير وقت صلاة العيد في المملكة، إلى جانب توفير وقت صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة بالتالي:

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة مكة المكرمة (6:04 صباحاً)

وقت صلاة العيد في السعودية 2022

تم الإعلان من جانب وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية عن صدور تعميم لجميع فروع الوزارة بمختلف المناطق بالمملكة من قبل معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ بمراعاة الحالات المناخية التي تشهدها بعض المناطق من هطول أمطار.

وذلك بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في الجوامع دون المصليات المكشوفة للمحافظة على سلامة المصلين، مع مراعاة إقامتها بالمصليات في المناطق التي لا تشهد أمطاراً، كما تم تحديد موعد صلاة عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1443هـ بعد شروق شمس يوم الاثنين بتاريخ الثاني من شهر مايو 2022م بربع ساعة، ويمكنكم الحصول على وقت صلاة عيد الفطر في السعودية 1443 من خلال الجدول التالي:

م المنطقة التوقيت م المنطقة التوقيت 1 مكة المكرمة 6:04 2 المدينة المنورة 6:01 3 الرياض 5:33 4 بريدة 5:41 5 الدمام 5:17 6 أبها 5:58 7 تبوك 6:08 8 حائل 5:49 9 عرعر 5:46 10 جازان 5:59 11 نجران 5:52 12 الباحة 6:00

ومن يرغب في التعرف على كيفية إقامة صلاة العيد وحكم إقامتها في المنزل من وزارة الأوقاف، أو الحصول على رسائل تهنئة العيد بأجمل عبارات التهاني، أو التعرف على موعد صلاة العيد في مصر 2022، يمكنه ذلك من خلال ثقفني.